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30 октября 2019, среда, 13:21 86
Верховная Рада и партии 2019-10-30T13:22:13+02:00
Українські Новини
Бойко на митинге пообещал аграриям, что не позволит продавать украинскую землю иностранцам

Бойко на митинге пообещал аграриям, что не позволит продавать украинскую землю иностранцам

Рынок земли, Продажа земли, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко на митинге аграриев в Киеве. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко на митинге аграриев в Киеве. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, выступая на митинге аграриев, которые приехали к Верховной Раде со всей Украины, протестуя против правительственного законопроекта о продаже земли, пообещал, что не позволит продавать украинскую землю иностранцам.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Две недели назад Аграрный комитет Верховной Рады собрался в 8:40 утра и за 8 минут принял решение поддержать правительственный законопроект о продаже земли иностранцам. И только когда поднялся скандал, было решено не вносить этот законопроект в зал парламента", – отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что оппозиционеры выступают решительно против открытия рынка земли в нынешних условиях и продажи её иностранцам, и выразил свою поддержку аграриям.

"Мы вместе с вами будем отстаивать нашу землю, чтобы не произошла страшная вещь – распродажа украинской земли. Независимо от политических предпочтений, независимо от политических взглядов мы будем рядом с вами. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит продать землю иностранцам. "Нет" – продаже украинской земли!" – подчеркнул Юрий Бойко, обращаясь к митингующим.

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