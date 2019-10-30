Украинская художница ZINAЇDA примет участие в мульти-артпроект в "Танцующем доме" в Праге

Украинская художница ZINAЇDA примет участие в мульти-артпроект "Генезис", который откроется 31 октября во "Танцующем доме" в Праге (Чехия), информирует портал zinaidakubar.com.

Художница представляет видеоработу "Трансформация", в которой переосмысливает архетипы, которые присущи культуре и традициям украинского народа: символизм и образность, которые переплетаются друг с другом, демонстрируют трансформацию - то есть движение, изменения транслируют круговорот жизни.

Жизнь - это течение вечности. Оно имеет начало, но имеет ли конец? Человек родил загадку: живое рождает cмертное, cмертное рождает живое. Отгадка стала образом источника жизни во вселенной - яйцом, которое является вечным символом трансформации.

По словам организаторов проекта, "Генезис" - это путь к внутреннему переосмыслению зрителем себя и мира, своих мотивов и роли через искусство в разных его проявлениях: в живописи, скульптуре, инсталляции, видео или в перформансе.

Три этажа выставки, каждый из которых разделен на отдельные зоны, представляющие различные шаги на пути к победе над собой: принятие вызова, преодоление внутренних сомнений и препятствий, изменение окружения через себя, новую взаимосвязь, внутренний диалог, переосмысления.

Видео "Трансформация" было представлено на Первой Киевской биеннале современного искусства ARSENALE 2012.

Выставка продлится до 6 ноября.

ZINAЇDA (1975. Киев, Украина) - украинская художница, ориентированная на образы и мифы, которые бытуют вокруг женских вопросов, и женской идентичности как в украинской, так и в мировой культуре.

Она входит в арт-сообщества Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, и Food of War, международного арт-коллектива независимых художников. Зинаида принимала участие как фасилитатор в Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия). Она является основателем и директором ArtRehub, волонтерской инициативы, которая оказывает психологическую арт-реабилитацию для тех, кто получил глубокую психологическую травму, прежде всего во время войны, которая до сих пор продолжается в Украине. Зинаида закончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры (бакалавр истории искусств). Является членом Национального Союза художников Украины.