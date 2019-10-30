К 75-летию Митрополита Онуфрия Интер покажет документальный фильм о нем

В пятницу, 8 ноября, в 22:00 телеканал "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства – "Наш Блаженнейший", посвященного 75-летию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Будущий Предстоятель Украинской православной церкви – в миру Орест Березовский – родился 5 ноября 1944 года на Буковине, в семье священника – протоиерея Владимира Березовского. Он был воспитан в христианской вере, но рос обычным ребенком: увлекался спортом, играл в футбол. После окончания средней школы поступил в техническое училище, а затем – в Черновицкий университет на факультет электроники и кибернетики. Но спустя три года Орест Березовский стал студентом сразу второго курса Московской духовной семинарии, а уже через год принял решение стать монахом. Во время монашеского пострига иноку дают новое имя как ознаменование начала новой жизни. Преподобный Онуфрий, в честь которого назвали будущего Предстоятеля Украинской православной церкви, – раннехристианский святой, который 60 лет прожил в пустыне – в одиночестве, молитве и строгом посте.

Каким был путь Блаженнейшего митрополита Онуфрия от инока до Предстоятеля Украинской православной церкви? О своем детстве, о желании стать священником, об испытаниях, которые ему пришлось пройти, о сложности предстоятельского служения и о православной церкви Блаженнейший рассказал в эксклюзивном интервью съемочной группе телеканала "Интер". Также своими воспоминаниями о Предстоятеле поделились его земляки, товарищи по духовной семинарии, священнослужители и верующие, среди которых – известный украинский боксер Александр Усик, который перед своими поединками всегда берет благословение у Блаженнейшего митрополита Онуфрия.