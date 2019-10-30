До 75-річчя Митрополита Онуфрія Інтер покаже документальний фільм про нього

У п'ятницю, 8 листопада, о 22:00 телеканал "Інтер" покаже прем'єру документального проекту власного виробництва – "Наш Блаженніший", присвяченого 75-річчю Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Майбутній Предстоятель Української православної церкви – в миру Орест Березовський народився 5 листопада 1944 року на Буковині, в сім'ї священика – протоієрея Володимира Березовського. Він був вихований у християнській вірі, але ріс звичайною дитиною: захоплювався спортом, грав у футбол. Після закінчення середньої школи поступив в технічне училище, а потім – в Чернівецький університет на факультет електроніки і кібернетики. Але через три роки Орест Березовський став студентом відразу другого курсу Московської духовної семінарії, а вже через рік прийняв рішення стати монахом. Під час чернечого постригу ченця дають нове ім'я як ознаменування початку нового життя. Преподобний Онуфрій, в честь якого назвали майбутнього Предстоятеля Української православної церкви, – ранньохристиянський святий, який 60 років прожив у пустелі – в самоті, молитві й суворому пості.

Яким був шлях Блаженнішого митрополита Онуфрія від інока до Предстоятеля Української православної церкви? Про своє дитинство, про бажання стати священиком, про випробуваннях, які йому довелося пройти, про складності предстоятельського служіння і про православної церкви Блаженніший розповів в ексклюзивному інтерв'ю знімальній групі телеканалу "Інтер". Також своїми спогадами про Предстоятеля поділилися його земляки, товариші по духовній семінарії, священнослужителі і віруючі, серед яких – відомий український боксер Олександр Усик, який перед своїми поєдинками завжди бере благословення у Блаженнішого митрополита Онуфрія.