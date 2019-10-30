Повторная продажа "Укртелекома" приведет к серьезным убыткам, - Кущ

Если компанию "Укртелеком" вернут в госсобственность и вновь попробуют продать, государство за нее получит в 4-8 раз меньше, чем при приватизации в 2011 году. Об этом говорится в материале экономиста Алексея Куща для "Деловой столицы", информирует портал obozrevatel.com.

По оценке экономиста, в случае повторной продажи "Укртелекома", государство сможет получить за него в лучшем случае в 4 раза меньше, чем в 2011 году, когда компанию купили за 10,6 млрд грн. Кущ провел расчеты по двум методам оценки стоимости компаний.

"Чаще всего применяются такие, как методы дисконтирования финансовых потоков и капитализации активов. Для расчета по первому методу возьмем фактическую прибыль компании за последние пять лет в долларовом эквиваленте - она составляет 89 млн. долл. В качестве прогноза, допустим, что примерно на таком же уровне она будет и в перспективе ближайших пяти лет. В качестве ставки дисконта возьмем учетную ставку НБУ, которая по состоянию на момент подготовки материала составляет 16,5%. Применяемый в этом методе период дисконтирования - один год. В итоге получаем 53 млн. дол. Именно столько может стоить сейчас Укртелеком. То есть - 1,325 млрд. грн., что в 8 раз меньше первоначальной цены приватизации", - написал Кущ.

Он отмечает, что если оценивать компанию по методу капитализации активов, получается, что, исходя из валюты баланса, ее стоимость не может превышать 500 млн. дол. По нынешнему курсу доллара это 12,5 млрд. грн. Однако за вычетом задолженности компании по облигациям перед госбанками и "финансового хлама" (т.н. "дооценка активов"), ее стоимость составит 2,5 млрд грн, то есть в более чем в 4 раза меньше, чем заплатил за "Укртелеком" инвестор в 2011 году.

"Нужно учесть два важных фактора. Первый: уже несколько лет просроченная задолженность по облигациям перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком", составляющая 2 млрд. грн. Второй: в капитале "Укртелекома" 8 млрд. грн - это некая "дооценка". Обычно это - результат кропотливого труда финансистов, который в узких кругах называется "бухгалтерская гимнастика". Проще говоря, учет разнообразного "финансового хлама". Который в реальности правильнее будет не учитывать. В итоге имеем 12,5 - 2 - 8 = 2,5 млрд грн (или 100 млн долл.). При использовании этого метода результат получается более приятным, но все равно даже в нацвалюте, без учета ее трехкратной девальвации, получается, что Укртелеком сейчас стоит в 4,2 раза меньше, чем было за него уплачено при приватизации", - объяснил Кущ.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая - 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что "Укртелеком" уже никому не нужен, ценность его активов сильно упала. По его мнению, если компания вернется в госсобственность, то маловероятно, что ее смогут кому-то продать.