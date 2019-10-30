Сегодня Рада рассмотрит мораторий на сплошную вырубку лесов в Украине

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроекты №1155 и №0873 о введении моратория на сплошную вырубку лесов в Украине.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В начале Рада рассмотрит законопроекты о ратификации договоров о предотвращении уклонения от уплаты налогов с Малайзией, Кипром и Великобританией, а также проект постановления №0006 о расследовании массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

В 1-м чтении указаны законопроекты №2187 об охране культурных ценностей, №1122 об упорядочивании цен на газ, №1155 о моратории на вырубку лесов и №2173 о сохранности лесов, во 2-м чтении - №0873 о запрете сплошной вырубки пихтово-буковых лесов на склонах гор в Карпатах и №0939 об отмене необходимости съезда партии для участия во внеочередных или первых местных выборах.

Как сообщали Українськi Новини, Украина провела официальные консультации с ЕС по мораторию на экспорт леса.

Тем временем за год в заповедниках и заказниках незаконно вырубают около 5 млн кубометров леса.