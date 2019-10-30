Экс-директор госинформагентства начал обучать стрельбе

Журналист и медиа-менеджер Александр Децик, возглавлявший государственное информагентство Украины в 2011-14 гг. , а, в дальнейшем, главный редактор нескольких интернет-изданий, начал публиковать видео о том, как научиться стрельбе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Уверен, чем больше людей будут знать, как можно защитить себя и свою семью с помощью оружия, тем лучше будет всем. Особенно, в стране, которая воюет 6-й год подряд. И, где катастрофически низкая оружейная культура, а громадное число жителей не отличает винтовку от ружья. Поэтому я, ни дня не служивший в армии, учусь стрелять сам и узнаю секреты этого, спрашивая у мастеров и снимая все на видео», - написал он.

Видео-курс для гражданских стрелков будет состоять из 10-ти роликов, в котором секретами будут делиться действующие чемпионы, эксперты и инструктора.

Размещать их будут на самом популярном канале по оружейной тематике в украинском сегменте видеохостинга Youtube.

Журналист подчеркнул, что в Украине, где часто говорят о «легализации», большинство населения даже не догадывается о том, что огнестрельное оружие для граждан давно разрешено и доступно. При этом он добавил, что развитием стрелковой культуры, стрелковых навыков у населения занимаются считанные общественные или коммерческие организации, однако это не является целенаправленной государственной политикой.