Екс-директор держінформагентства почав навчати стрільбі

Журналіст і медіа-менеджер Олександр Децик, який очолював державне інформагентство України в 2011-14 рр , а, надалі, головний редактор кількох інтернет-видань, почав публікувати відео про те, як навчитися стріляти.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Упевнений, чим більше людей будуть знати, як можна захистити себе і свою сім'ю за допомогою зброї, тим краще буде всім. Особливо в країні, яка воює 6-й рік поспіль. І, де катастрофічно низька збройова культура, а величезне число громадян не відрізняє гвинтівку від рушниці. Тому я, той, хто ні дня не служив в армії, вчуся стріляти сам і дізнаюся секрети цього, питаючи у майстрів і знімаючи все на відео», - написав він.

Відеокурс для цивільних стрільців буде складатися з 10-ти роликів, в якому секретами будуть ділитися чинні чемпіони, експерти та інструктори.

Розміщувати їх будуть на найпопулярнішому каналі збройової тематики в українському сегменті відеохостингу Youtube.

Журналіст підкреслив, що в Україні, де часто говорять про «легалізацію», більшість населення навіть не здогадується про те, що вогнепальна зброя для громадян давно дозволена і доступна. При цьому він додав, що розвитком стрілецької культури, стрілецьких навичок у населення займаються лічені громадські або комерційні організації, однак це не є цілеспрямованою державною політикою.