підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 жовтня 2019, середа, 07:49 15
Суспільство 2019-10-30T10:15:02+02:00
Українські Новини
Екс-директор держінформагентства почав навчати стрільбі

Екс-директор держінформагентства почав навчати стрільбі

Журналист, Навчання, стрільби
Децик вчиться стріляти. Фото: Youtube
Децик вчиться стріляти. Фото: Youtube

Журналіст і медіа-менеджер Олександр Децик, який очолював державне інформагентство України в 2011-14 рр , а, надалі,  головний редактор кількох інтернет-видань, почав публікувати відео про те, як навчитися стріляти.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Упевнений, чим більше людей будуть знати, як можна захистити себе і свою сім'ю за допомогою зброї, тим краще буде всім. Особливо в країні, яка воює 6-й рік поспіль. І, де катастрофічно низька збройова культура, а величезне число громадян не відрізняє гвинтівку від рушниці. Тому я, той, хто ні дня не служив в армії, вчуся стріляти сам і дізнаюся секрети цього, питаючи у майстрів і знімаючи все на відео», - написав він.

Відеокурс для цивільних стрільців буде складатися з 10-ти роликів, в якому секретами будуть ділитися чинні чемпіони, експерти та інструктори.

Розміщувати їх будуть на найпопулярнішому каналі збройової тематики в українському сегменті відеохостингу Youtube.

Журналіст підкреслив, що в Україні, де часто говорять про «легалізацію», більшість населення навіть не здогадується про те, що вогнепальна зброя для громадян давно дозволена і доступна. При цьому він додав, що розвитком стрілецької культури, стрілецьких навичок у населення займаються лічені громадські або комерційні організації, однак це не є цілеспрямованою державною політикою.

 

 

 

 

Більше новин про: Журналист Навчання стрільби

Архів
Новини
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень 10:23
SteelHome прогнозує зниження імпорту руди Китаєм у 2020 році на 3% 09:59
Сьогодні Рада розгляне мораторій на суцільну вирубку лісів в Україні 09:47
Свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі 09:23
Золоте
Розведення військ в Золотому: що відомо про шахтарське містечко 09:20
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok