подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 18:46 24
Политика 2019-10-29T18:51:45+02:00
Українські Новини
Зеленский проверил качество ремонта трассы Мариуполь-Запорожье

Зеленский проверил качество ремонта трассы Мариуполь-Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский сел за руль и лично проверил качество недавно отремонтированной трассы Мариуполь-Запорожье. Капитальный ремонт автодороги был проведен по европейским нормам всего за 2,5 месяца, сообщает Офис Президента.

"Мы благодарны каждому - и нашему правительству, и всем рабочим, уложившимся в установленные сроки. Менее чем за 3 месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги было построено за 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы", - завил Владимир Зеленский, который вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком осмотрел отремонтированную трассу.

"Если все дороги так строить - мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", - заверил Президент.

Национальная трасса H-08 имеет стратегическое значение, поскольку соединяет крупный портовый город Мариуполь с Запорожской областью, обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает Офис Президента, капитальный ремонт 130 км пути, связывающего Мариуполь и Запорожье, был выполнен по поручению Главы государства в чрезвычайно короткие сроки. Технологии, материалы, подходы к снятию и укладке асфальтобетонного покрытия выполнены по европейским стандартам.

Ранее об окончании капитального ремонта трассы Мариуполь-Запорожье сообщал советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, на трассе работало более тысячи работников, было задействовано более 600 единиц техники.

"Эта трасса построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км, - рассказал Голик. - 19 июля на совещании с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. 130 километров. Которые взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины".
Архив
Новости
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Волынский облсовет просит Зеленского не назначать Погуляйко губернатором 18:53
Кабмин отменит Постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - политэксперт Семенюк 18:50
Зеленский проверил качество ремонта трассы Мариуполь-Запорожье 18:46
Рада хочет повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью 18:40
больше новостей
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Субсидии пересчитывают не всем: украинцы проверяют, не отобрали ли помощь 19:26
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
Маруся Зверобой в советской форме. Фото: facebook.com/Kulenkampf
Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме 10:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok