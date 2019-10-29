Зеленский проверил качество ремонта трассы Мариуполь-Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский сел за руль и лично проверил качество недавно отремонтированной трассы Мариуполь-Запорожье. Капитальный ремонт автодороги был проведен по европейским нормам всего за 2,5 месяца, сообщает Офис Президента.

"Мы благодарны каждому - и нашему правительству, и всем рабочим, уложившимся в установленные сроки. Менее чем за 3 месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги было построено за 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы", - завил Владимир Зеленский, который вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком осмотрел отремонтированную трассу.

"Если все дороги так строить - мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", - заверил Президент.

Национальная трасса H-08 имеет стратегическое значение, поскольку соединяет крупный портовый город Мариуполь с Запорожской областью, обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает Офис Президента, капитальный ремонт 130 км пути, связывающего Мариуполь и Запорожье, был выполнен по поручению Главы государства в чрезвычайно короткие сроки. Технологии, материалы, подходы к снятию и укладке асфальтобетонного покрытия выполнены по европейским стандартам.

Ранее об окончании капитального ремонта трассы Мариуполь-Запорожье сообщал советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, на трассе работало более тысячи работников, было задействовано более 600 единиц техники.

"Эта трасса построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км, - рассказал Голик. - 19 июля на совещании с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. 130 километров. Которые взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины".