Зеленський перевірив якість ремонту траси Маріуполь-Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський сів за кермо і особисто перевірив якість нещодавно відремонтованої траси Маріуполь-Запоріжжя. Капітальний ремонт автошляху було проведено за європейськими нормами всього за 2,5 місяці, повідомляє Офіс Президента.

"Ми вдячні кожному – і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. Менш ніж за 3 місяці побудовано близько 130 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги було збудовано за 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси", – завив Володимир Зеленський, який разом з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком оглянув відремонтовану трасу.

"Якщо всі дороги так будуватимемо – ми встигнемо за чотири з половиною роки зробити найважливіші траси нашої країни. Об’єднаємо не тільки всіх людей, а й інфраструктуру", - запевнив Президент.

Національна траса H-08 має стратегічне значення, адже сполучає велике портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, забезпечує внутрішні транспортні зв’язки південно-східних районів області, а також є одним із основних напрямків руху до зони проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляє Офіс Президента, капітальний ремонт 130 км шляху, що зв’язує Маріуполь і Запоріжжя, був виконаний за дорученням Глави держави в надзвичайно короткі терміни. Технології, матеріали, підходи до зняття та укладання асфальтобетонного покриття виконані за європейськими стандартами.

Раніше про закінчення капітального ремонту траси Маріуполь-Запоріжжя повідомляв радник прем’єр-міністра України Юрій Голик. За його словами, на трасі працювало понад тисячу працівників, було задіяно понад 600 одиниць техніки.

"Цю трасу побудовано в 1962-1965 роках. З 1990-х років минулого століття трасу не ремонтували. У 2016 році почали її ремонт. За три роки відремонтували 70 км, - розповів Голик. - 19 липня на нараді за участю Президента було прийнято рішення - знайти варіанти як зробити трасу цілком у цьому році - 130 кілометрів, які взялися зробити за 90 днів. Усі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів. Це рекорд України".