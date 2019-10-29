У Зеленского планируют уволить Холодницкого в ближайшее время и поставить "своего" человека, – Кошкина

Главный редактор интернет-издания "Левый берег" и журналист Соня Кошкина заявила, что в политической партии "Слуга народа" планируют увольнение заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, чтобы назначить "своего", управляемого главу этого антикоррупционного органа .

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель", ссылаясь на источники информации Кошкиной в руководстве "Слуги народа".

"Не думаю, что розовощекий Холодницкий досидит до Нового года". Это дословная цитата одного из лидеров "Слуг" вчера. Я, правда, не очень понимаю механизм. Потому что если по закону (нынешнему во всяком случае), руководителя САП можно разве вперед ногами вынести. Так что если речь не о личной неприязни, но о серьезном намерении, под него нужно менять закон. Почему бы, собственно, и нет? Если в ОП (Офисе Президента) уже не раз анонсировали намерение инициировать передачу Президенту права фактически монопольно (не церемониально, а именно монопольно) снимать и назначать глав НАБУ и САП", - написала Кошкина в своем Telegram-канале.

Между тем, 28 октября Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Киеве, где встретился с его сотрудниками, а также с представителями САП. Там он заявил, что, дословно, "мы на вас влиять не будем и не хотим". Поэтому в ближайшее время станет понятно, это заявление было сделано лишь для успокоения международного сообщества, которое настаивает на создании действительно независимых антикоррупционных органов, или Зеленский действительно планирует вмешиваться в их деятельность, а поставить "своих" людей планирует кто-то из окружения Президента без ведома самого Зеленского.

Напомним, по закону, назначение на административные должности в САП осуществляет генеральный прокурор Украины по результатам открытого конкурса. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят 4 человека, определенные Советом прокуроров Украины и 7 - определенных Верховной Радой Украины. Этот принцип заложен в действующем законодательстве, чтобы обезопасить антикоррупционный орган от любого влияния власти, сделать его действительно независимым и эффективным в борьбе с коррупцией во властных эшелонах.