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29 октября 2019, вторник, 17:23 92
Верховная Рада и партии 2019-10-29T17:23:21+02:00
Українські Новини
Бойко приветствует разведение сил в Золотом Луганской области

Бойко приветствует разведение сил в Золотом Луганской области

золотое, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Разведение войск
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"  (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что приветствует разведение сил в Золотом (Попаснянский район, Луганская область) и надеется, что мирный процесс будет необратимым.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Наконец началось разведение, и мы это приветствуем. Никакой "зрады" в этом нет. Мы давно этого ждали. В прошлый понедельник я был в Золотом. И на площади, где собралось полтысячи людей, когда я спросил: "кто за то, чтобы развести войска?" – все подняли руки "за". Разведение означает, что прекратится стрельба, прекратятся трагедии, и это очень хорошо. Я надеюсь, что это хорошее начало и этот процесс будет продолжен. Нужно, чтобы войска были разведены по всей линии соприкосновения", – акцентировал оппозиционный политик.

Бойко также осудил провокационные заявления, которые звучат вокруг процесса разведения сил и средств.

"Призывы к каким-то действиям против президента, как и против любого гражданина, являются недопустимыми. И правоохранительные органы должны дать этому соответствующую оценку. Разжигание ненависти – это визитная карточка предыдущей власти. К сожалению, это явление остается и сегодня. Когда встает вопрос примирения, нужно быть принципиальным. Приняли решение разводить войска – давайте их разводить. Все люди этого хотят. Это прямой путь к миру. Не нужно идти на поводу националистических группировок, которые используют эту тему, чтобы повысить свой рейтинг. Более 70% украинцев надеются на завершение военных действий в Донбассе. И этот запрос общества на мир должен быть реализован", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: золотое Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ Разведение войск

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