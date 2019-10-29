4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

4 ноября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Сила репутации банков и клиентов". Организатор: "Финансовый клуб". На круглом столе будут представлены результаты исследования "Сила репутации банков и клиентов", которое проводил "Финансовый клуб" совместно с "Агентством стратегических решений ShiStrategies". На круглий стол приглашаем руководство банков, представителей украинского бизнеса, а также СМИ. Для участия в дискуссии приглашены: Роман Шпек, глава совета НАБУ; Виктория Михайлё, председатель правления Альфа-Банка; Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка; Тамара Савощенко, заместитель председателя правления Укргазбанка; Татьяна Короткая, заместитель бизнес-омбудсмена; Инна Шинкаренко, управляющий партнер ShiStrategies. Михаил Ризак, заместитель генерального директора по связям с органами власти СП "НИБУЛОН"; Нина Лещенко, заместитель председателя правления "Киевский маргариновый завод"; другие представители украинского бизнеса. Во время круглого стола обговорим вопросы: Какую информацию собирают банки о клиентах? Как эта информация влияет на принятие решений? Финмониторинг: где заканчиваются требования регулятора и начинаются инициативы банка? Какие репутационные факторы могут стать причиной отказа банков в сотрудничестве с бизнесом? Банк: где заканчивается помощник бизнеса и начинается контролер? Как стать идеальным клиентом для банков и идеальным банком для клиентов? Модератором круглого столу выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Круглий стол состоится в пресс-центре информационного агенства "Українські Новини" по адресу: ул. Еспланадная, 20, 1 этаж. Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos