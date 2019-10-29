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Пресс-центр 2019-10-29T16:44:34+02:00
Українські Новини
4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

4 ноября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Сила репутации банков и клиентов".

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе будут представлены результаты исследования "Сила репутации банков и клиентов", которое проводил "Финансовый клуб" совместно с "Агентством стратегических решений ShiStrategies".

На круглий стол приглашаем руководство банков, представителей украинского бизнеса, а также СМИ.

Для участия в дискуссии приглашены:

  • Роман Шпек, глава совета НАБУ;
  • Виктория Михайлё, председатель правления Альфа-Банка;
  • Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка;
  • Тамара Савощенко, заместитель председателя правления Укргазбанка;
  • Татьяна Короткая, заместитель бизнес-омбудсмена;
  • Инна Шинкаренко, управляющий партнер ShiStrategies.
  • Михаил Ризак, заместитель генерального директора по связям с органами власти СП "НИБУЛОН";
  • Нина Лещенко, заместитель председателя правления "Киевский маргариновый завод";
  • другие представители украинского бизнеса.

Во время круглого стола обговорим вопросы:

  • Какую информацию собирают банки о клиентах? Как эта информация влияет на принятие решений?
  • Финмониторинг: где заканчиваются требования регулятора и начинаются инициативы банка?
  • Какие репутационные факторы могут стать причиной отказа банков в сотрудничестве с бизнесом?  Банк: где заканчивается помощник бизнеса и начинается контролер?
  •  Как стать идеальным клиентом для банков и идеальным банком для клиентов?

Модератором круглого столу выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Круглий стол состоится в пресс-центре информационного агенства "Українські Новини" по адресу: ул. Еспланадная, 20, 1 этаж.

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos
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