Работу налогового комитета ВРУ нужно приостановить и проверить, — эксперты

Законодательные инициативы, связанные с фискальной сферой, проходят через профильный комитет Верховной Рады. А его члены с недавних пор подозреваются в коррупционных связях. Масштаб скандала самый высокий, а члены комитета уже пошли на детектор лжи. И сейчас вопрос в том, имеют ли они моральное право продуцировать новые законы, если есть сомнения в чистоте их намерений, говорится в статье Натальи Лебедь на сайте 112.ua, пишет Gazeta.ua.

Напомним, три скандальных законопроекта затронули как малый, так и крупный бизнес. Это законопроекты №1210, №1053 и №1073. Два последних документа уже стали законами и были подписаны президентом. Они, как известно, регламентировали введение кассовых аппаратов и кешбэк для покупателя в случае невыдачи ему чека. Эти нормы касались, в первую очередь, ФЛП – физических лиц-предпринимателей. А №1210 затронул металлургов. Если закон будет принят, то доля рентных платежей в коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах. И достигнет, по оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC Украина), 22%. Что сделает неконкурентой украинские руду и металл на международных рынках.

Также пропрезидентская часть комитета недавно стала коллективным фигурантом коррупционного скандала. В СМИ появилась информация, что депутатам платили по 30 тыс. долл. Эту информацию распространил экс-нардеп Сергей Лещенко, а глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ее подтвердил. Он сказал, что у него есть непрямые доказательства подкупа нардепов, а еще обещал предоставить тому свидетеля плюс пройти детектор лжи, говорится в статье.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что проблему с подозреваемыми в коррупции членами финансового комитета можно легко решить — была бы на то воля главы украинского парламента.

"В руках руководства парламента находится решение о возможном перенаправлении части законопроектов, ранее "расписанных" на финансовый комитет, другим комитетам. Например, бюджетному или иному, близкому к решению экономических вопросов. Такая практика существует, и решает эти вопросы глава парламента фактически на собственное усмотрение. Именно он "расписывает" законопроекты на комитеты, исходя из собственного понимания их сути. Сейчас он может временно исключить финансовый комитет из работы над законами или, по крайней мере, направлять туда те документы, где финансовый комитет не выступает главным", – утверждает Бортник.

Впрочем, добавляет он, "главным образом свое слово в этом скандале должны сказать правоохранительные органы. Без такого слова мы можем либо напрасно заблокировать работу части органов Верховной Рады, либо позволить им и в дальнейшем продуцировать коррупционные решения".

Работу налогового комитета ВРУ нужно приостановить, считает политолог Евгений Булавка. "Работу финансового комитета сложно прекратить, но можно приостановить. Во всяком случае до выяснения всех деталей скандала. В предыдущих созывах была практика проводить прямые трансляции заседаний комитетов – чтобы у журналистов и экспертов не возникало к их работе никаких вопросов. Но поскольку уже сейчас значимую проблему – обвинения в коррупции – свели к шоу с полиграфом, ожидать серьезных выводов не доводится. Конвейер продолжает работать, а "бешеный принтер" переходит в режим коррупционного принтера. Ничего удивительного в этом нет: ведь если для Коломойского министры – дебилы, то народные депутаты – вообще никто", – говорит он.

"Негативный механизм уже запущен. "Даже если парламентарии все это остановят, информация о том, какие условия создает Украина для бизнеса, уже попала в отчеты международных кампаний. Они в курсе, что British American Tobaсco сворачивает производство – шансы Украины на размещение инвестиций уже приблизились к шансам Эфиопии", – констатирует эксперт Павел Мельник.

И все же провести работу над ошибками необходимо, заключается в материале 112.ua.