Киевстар подписал план мероприятий по развитию 4G/LTE

Компания Киевстар подписала общий план мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины В.Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE. Киевстар рассматривает возможность передать государству 1,8 МГц частот в диапазоне 900 МГц для распределения между двумя другими мобильными операторами, при условии согласования соответствующими уполномоченными органами корпоративного управления компанией. Для Киевстар также принципиально, чтобы при перераспределении частот диапазона 900 МГц сохранилось высокое качество связи для свыше 26 миллионов абонентов компании.

Поскольку только в Украине в диапазоне 900 МГц сосуществуют несовместимые технологии CDMA иGSM, возникают существенные радиопомехи передачи сигнала. Согласно планамтелеком регулятора, компания должна передать для распределения между другими операторами "чистые" частоты, взамен работать в «загрязненном» радио помехами спектре. Недостаточное количество спектрального ресурса может привести к существенному снижению качества.

Киевстар – единственная компания, которая уже второй раз становится донором частотного ресурса для всего рынка, готова пойти на добровольный возврат части спектра, если со стороны НКРСИ будет выполнен ряд условий по обеспечению качества связи для миллионов абонентов. В том числе:

разработка и утверждение изменений к нормативно-правовым актам, где будет зафиксирован порядок выявления радиопомех для различных технологий и механизмы их устранения за счет оператора, который создает такие помехи;

высвобождение диапазоне 878,52 МГц (CDMA band 5) от технологии CDMA в течение одного года и дальнейшее полное прекращение использования этой радио технологии, для гармонизации с европейскими нормами телеком рынка;

определение на законодательном уровне понятия "коэффициент пригодности радиочастотного ресурса", что позволит оценивать реальную емкость для учета нагрузок на сеть.

Телеком оператор Киевстар был и остается убежденным сторонником цифровой трансформации Украины. С 2015 года Киевстар инвестировал в технологии 3G и 4G свыше 25 млрд грн. Компания уже обеспечила возможность доступа к 4G связи для свыше 70% населения Украины и еженедельно увеличивает территорию сети широкополосного мобильного интернета.