На производство и распространение фосфатных моющих средств могут установить ограничения

Верховная Рада намерена поэтапно ввести ограничения на производство, использование и распространение моющих средств, содержащих фосфаты, анионные поверхностно-активные вещества и хлорсодержащие вещества.

За принятие соответствующего законопроекта №1170 за основу проголосовало 240 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Согласно положениям документа, с 1 января 2020 года предлагается запретить производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств с массовой долей фосфатов более 5% от массы моющего средства, с 1 января 2021 года - запретить производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей фосфатов более 0,2%.

С 1 января 2020 года вводится запрет на производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств в состав которых входят хлор и хлорорганические соединения, с 1 января 2021 года - на производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей анионных поверхностно-активных веществ более 3,0%.

Для производителей, импортеров, торговых сетей и субъектов розничной торговли, которые ввозят, производят и реализуют моющие средства, содержащие фосфаты и/или поверхностно-активные вещества для моющих средств, предлагается ввести экологический сбор.

Переработка и утилизация такой нереализованной продукции должна будет осуществляться за счет владельцев, производителей и импортеров указанных товаров.

В то же время для стимулирования разработок в сфере моющих средств предлагается ввести льготную систему кредитирования и предоставление льгот по уменьшению налогов.

Согласно выводу комитета Рады по вопросам экологической политики и природопользования, нуждаются в корректировке предложенные проектом сроки запрета ввоза, производства, использования и распространения моющих средств и требования к содержанию фосфатов и других соединений в моющих средств в соответствии с регламентом Европейского Союза №648/2004.

В настоящее время требования к моющим средствам и поверхностно-активным веществам, входящим в их состав, определяются техническим регламентом моющих средств.

Как сообщали Українськi Новини, в 2013 году Кабинет Министров направлял в Верховную Раду законопроект, предусматривающий поэтапный ввод в течение 7 лет запрета на производство, импорт и реализацию в Украине синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, в состав которой входят фосфаты.

Законопроектом предлагалось ввести ограничение на содержание фосфатов в синтетических моющих средствах и товарах бытовой химии: с 2014 года - на 17%; с 2016 года - на 10%; с 2019 года - на 5% и с 2021 года - на 0,7%.