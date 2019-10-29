ГПУ допустила ошибки в представлении в Верховную Раду на депутата Дубневича, - Папиев

В представлении на снятие депутатской неприкосновенности относительно депутата Ярослава Дубневича, которое было передано парламенту Генпрокуратурой, содержатся ошибки. Об этом "Вестям" заявил секретарь Комитета Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Михаил Папиев.

"В графе "предмет представления" указан номер уголовного производства от апреля 2019 года, а в тексте самого представления - другой номер и дата за 2017 год. Это очень странно, когда генпрокурор подает такие документы, - сказал "Вестям" Михаил Папиев. - Также есть моменты в самом тексте. Экспертиза говорит о том, что убытки причинены не были - однако ему вменяют ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества - Авт.), и тут уже за голову хватаются юристы. Более того, в тексте указано, что "бенефициар" влиял на события. А потом выясняется, что он (Дубневич - Авт.) даже не является бенефициаром компании, ведь еще в момент своего первого избрания (в 2012 году - Авт.) передал компанию в управление. В общем, дело сыплется".

При этом, по словам секретаря Регламентного комитета, вернуть представление обратно в ГПУ руководство Верховной Рады вряд ли согласится из-за необходимости показать обществу готовность "обеспечить справедливость".

"Представить себе, что после скандала с неправомерной выгодой они вдохнут воздух и смогут вернуть документ в ГПУ - вряд ли. Кстати, ГПУ уже трижды отзывала именно это представление (на Дубневича - Авт.), и мне очень хотелось бы понимать, почему раньше оно признавалось "никчемным", а теперь вдруг стало "нормальным" со всеми ошибками", - заключил Михаил Папиев в комментарии "Вестям".

Заседание Комитета парламента по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады назначено на 15:00 среды, и на нем будут рассмотрены все представления на снятие депутатской неприкосновенности, которые поступят в комитет. Пока речь идет всего об одном документе, относительно Ярослава Дубневича, но вскоре могут появиться новые документы - в частности, санкции в отношении отдельных депутатов СН из Финансового комитета Рады, а также относительно депутата Евгения Шевченко, который принял участие в телешоу на канале "Россия".

Напомним, Ярославу Дубневичу вменяют в вину причинение убытков "Укрзализныце" более чем на 93 миллиона гривен. Якобы он, будучи депутатом 8-го созыва и одновременно - председателем Комитета по вопросам транспорта, влиял на должностных лиц "Укрзализныци". Вместе они завышали цены на реализацию определенной продукции.