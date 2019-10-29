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29 октября 2019, вторник, 14:11 39
Силовые структуры 2019-10-29T14:11:24+02:00
Українські Новини
ВСУ проведет ракетные стрельбы над Черным морем в начале ноября

ВСУ проведет ракетные стрельбы над Черным морем в начале ноября

ВСУ, Ракетные стрельбы над Черным морем, Ракетные стрельбы

Вооруженные силы намерены провести учебные ракетные стрельбы над Черным морем в Херсонской области с 31 октября по 4 ноября.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил, передают Українськi Новини.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет для зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - сказано в нем.

Предварительно Воздушными Силами в установленном порядке зарезервировано район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

Отмечается, что все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб ЗРК.

С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов население окрестных сел предупредили о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области стартовали испытания управляемых ракет, появились первые фото.

Ради испытаний закрыли воздушное пространство над Черным морем.

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