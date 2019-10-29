подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Дмитрий Вовк объяснил НАБУ и САП элементарные принципы ценообразования на рынке угля
29 октября 2019, вторник, 12:57 663
Экономика 2019-10-29T12:59:20+02:00
Українські Новини
Дмитрий Вовк объяснил НАБУ и САП элементарные принципы ценообразования на рынке угля

Дмитрий Вовк объяснил НАБУ и САП элементарные принципы ценообразования на рынке угля

НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Роттердам+

Экс-глава НКРЭКУ объяснил НАБУ и САП, которые расследуют дело в отношении "Роттердам+", что цена на рынке формируется под влиянием спроса и предложения. Для дефицитных рынков, которым является украинский рынок угля, цена устанавливается на уровне импортной альтернативы. Об этом написал экс-голова Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Ремарка относительно базовых принципов экономической теории - на ценообразование влияют рыночные механизмы взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена на примере рынка угля соответственно может установится на уровне:

- цене последней импортной альтернативы, если спрос не удовлетворяется внутренним производством (ситуация в Украине), или

- себестоимости последней произведенной единицы товара, если она ниже имеющийся импортной альтернативы (в Украине государственные шахты дороже), при условии удовлетворения спроса внутренним производством (не удовлетворяется), или

- цены последней доступной импортной альтернативы, если она ниже себестоимости внутреннего производства, даже при условии удовлетворения спроса внутренним производством (не удовлетворяется) ", - написал Волк.

Он также отметил, что делом "Роттердам+" правоохранители демонстрируют собственную некомпетентность и ангажированность.

"Запретить злоупотреблять НАБУ/САП невозможно, а рассчитывать на их независимость опрометчиво, поэтому планирую подарить им книги. Возможно будут читать до написания "аналитических" справок. Переживаю, что их следующее произведение может базироваться на предположении о 25 часах в сутках и прямоугольной форме земного шара", - написал Волк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк САП Роттердам+

Архив
Новости
Дифтерия прогрессирует: в Украине зафиксировали уже 18 случаев заражения 13:33
"Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому 13:28
Надежда Сасс: После просмотра Дроздова у меня 2 желания: вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в психбольницу 13:19 Мнение
Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева, - опрос КМИС 13:18
Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила 13:11
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok