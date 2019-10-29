Министр Бородянский отменил результаты конкурса, чтобы дать бюджетные деньги на кино фирме депутата "Слуги народа"

Фильмы, которые получили высокие результаты в конкурсе на государственное финансирование, "подвинули" с победных мест. Их заменили другими - теми, которые не высоко оценены экспертами, сообщает телеканал ZIK.

Среди новых победителей оказалась комедия студии "Мамахохотала", ранее вообще набравшая меньше всего баллов. Руководителем этой студии был депутат от "Слуги народа" Роман Грищук.

В эфире проекта "Великолепная четверка" Олег Щербина сообщил, что согласно новому закону о кинематографии, были созданы независимые органы - Совет кинематографии и комиссию экспертов. Там - 70 человек, которые формируются киносообществом и общественными ассоциациями. Эти люди должны были в два этапа определить качество проектов и предоставлять им финансирование.

"Этот законопроект был создан именно для того, чтобы избежать возможных вмешательств министерства или иных органов государства в распределение финансов на кино. Это должен определять исключительно киносообщество и специалисты", - рассказал Щербина.

Однако, по его словам, 11 сентября министр культуры Владимир Бородянский призвал отменить результаты этого конкурса. Поэтому было принято решение о пересмотре результатов конкурса - по 101 проекту, которые были в списке победителей, выбросили 55.

"К тому же выбросили по абсолютно непонятной и непрозрачной процедуре. В результате с 1 и 2 мест было выброшено три проекты, два проекта с 3 места, три - с 4 и пять из 5. Зато, например в направлении фильмов для широкой аудитории включили четыре комедии с 11, 13, 14 и 17 мест", - заявил Щербина.

Он отметил: эти проекты не были высоко оценены экспертами. Тогда как фильмы, которые могли бы быть гораздо достойными, просто обошли.

"Например, на 10 месте в этом конкурсе был фильм Ахтема Сеитаблаева" Конотопская битва ". Это история о том, как в 1459 году (1659, - ред.) Украинское войско казаков и крымских татар совместно разбили московское войско, которое шло на Украину. Это фильм режиссера, имел два больших кассовых фильма - "Киборги", которые собрали 24 миллиона гривен, и "Захар Беркут". Его прокат еще продолжается, сейчас он собрал 22 миллиона гривен", - отметил продюсер.

Он отметил, что не может сказать, кто за этим всем стоит. Однако интересно, что компанией фильма, который получил меньше голосов и занял 17 место, является "Мамахохотала".

"Ее владельцем является народный депутат от" Слуги народа "Роман Грищук. Мы не знаем, это совпадение. Однако не понимаем, почему комедия, которая набрала невысокую количество баллов и была на 17 включена в программу, а, например, три фильма, которые заняли 1 место, нет", - подчеркнул Олег Щербина.

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