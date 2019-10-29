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29 жовтня 2019, вівторок, 09:52 7
Події 2019-10-29T09:55:04+02:00
Українські Новини
Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт

Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт

Хибне мінування

Поліція евакуювала 28 жовтня близько 500 осіб через повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Львів" та готелю на вул. Театральній у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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