Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт

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Пора відповідати за свої слова: Медведєва збирається заявити на Дроздова через образу жителів Донбасу 10:27

Євро злетів в обмінниках, а долар - подешевшав: курс валют на вівторок 10:20

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