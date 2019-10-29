Невідомі погрожували підірвати львівський аеропорт

Поліція евакуювала 28 жовтня близько 500 осіб через повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Львів" та готелю на вул. Театральній у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.