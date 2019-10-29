Платформа Бойко требует остановить распродажу госпредприятий

Оппозиционная платформа - За життя требует остановить разбазаривание государственной собственности. Об этом говорится в заявление партии, размещенном на официальном портале политсилы.

"Президент Украины подписал Закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Нанесен сильнейший удар по экономическому суверенитету нашей страны. Власть решила окончательно разрушить экономическую базу для восстановления социального государства в Украине", - подчеркивается в тексте заявления.

В документе, в частности говорится, что вопреки обещаниям, Зе-команда не в состоянии обеспечить развитие национальной экономики. Она не может наладить работу государственных предприятий, мобилизовать инвестиции в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства. У власти нет компетентных управленцев, чтобы на этой основе создать эффективную систему социальной защиты населения.

Сегодня Президент, парламентское монобольшинство и правительство стали "ликвидационной комиссией" украинской экономики. От имени и по поручению кредиторов власть стремится поскорее пустить с молотка лучшие государственные предприятия, украинскую землю и национальные природные ресурсы.

Оппозиционная платформ - За життя требует остановить этот аукцион. Мы настаиваем на создании, при участии оппозиции и под контролем парламента, нового списка стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Украина обладает достаточным экономическим и кадровым потенциалом, чтобы выбраться из кризиса без грабительских распродаж основ народной экономики - стратегических предприятий, земли и природных ресурсов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь подготовила пакет законодательных инициатив, поправок к государственному бюджету, которые позволят ускорить экономический рост. Мир, сокращение расходов на силовиков и чиновников дадут финансовые ресурсы для государственных инвестиций в развитие промышленности, для помощи фермерам и предпринимателям, для улучшения жизни людей. Мы будем добиваться их принятия парламентом, заставим власть работать на интересы Украины и украинского народа!", - резюмируется в заявлении партии.