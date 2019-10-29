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29 октября 2019, вторник, 10:30 70
Медицина 2019-10-29T10:30:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" ожидает визит инспекции FDA в 2020

"Фармак" ожидает визит инспекции FDA в 2020

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) ожидает визит инспекции FDA (Food and Drug Administration) в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции сказала директор по маркетингу и продажам "Фармака" Сусана Халилова, передают Українськi Новини.

"Инспекция FDA ожидается в следующем году, мы сейчас находимся в стадии подготовки, потому что там устанавливается график, который нам поступает из FDA, и где-то по ориентировочным датам, потому что они нам должны подтвердить точную дату - это май-июнь следующего года", - сказала она.

В свою очередь операционный директор компании Павел Павлик уточнил, что инспекция FDA ожидается на производство инъекционного препарата компании.

По его словам, в 2012 году в компанию был визит инспекции FDA на производство препарата "Валидол" и "Фармак" успешно прошел эту инспекцию и имеет соответствующий сертификат.

FDA - государственный регуляторный орган США, который контролирует лекарственные средства и пищевые продукты.

Он дает разрешение на производство лекарственных средств, проводит их регистрацию для продажи на территории США, а также отвечает за инспектирование производителей лекарственных средств и субстанций.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" планирует стать первой украинской фармкомпанией, вышедшей на рынок США.

в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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