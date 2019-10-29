Константин Кулик сохранит своё место в прокуратуре

Прокурор Константин Кулик находится на больничном и сможет пройти аттестацию после выздоровления. Об этом в интервью Главкому сообщил недавно уволенный с должности главы Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Также Генпрокурор Руслан Рябошапка в недавнем интервью изданию "Апостроф" не подтвердил, что Константин Кулик будет уволен и намекнул, что у него есть шансы остаться в Генпрокуратуре.

"Он изъявил желание пройти аттестацию. Написал заявление по форме, установленной законодательством. А во время аттестации в кадровой комиссии будет возможность задать ему все вопросы: и о публикации в "Нью-Йорк Таймс", и о досье. Во время аттестации сформируем профайл и все вопросы, которые могут быть от НАБУ, от Службы безопасности, и обсудим их с ним", - пояснил Руслан Рябошапка.

Напомним, ранее на странице "Центра противодействия коррупции" появилось сообщение, что среди непрошедших переаттестацию - прокурор Константин Кулик.

"Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость. Между прочим, после отмены наказания за незаконное обогащение, Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения. И это тот Кулик, которого Луценко сравнивал с апостолом Павлом и вместо увольнения давал высокие должности. Тот Кулик, которому Порошенко давал ордена, а потом беспощадно критиковал во время одного из эфиров", - говорится в сообщении.

Накануне издание Нью Йорк Таймс опубликовало расследование, в котором говорилось, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Издание отмечает, что когда Кулик возобновил дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена на украинскую газовую компанию "Burisma Holdings", против него самого были подозрения: его трижды обвиняли в коррупции и нарушении политически мотивированных дел против оппонентов. Также была информация, что Кулик имеет связи с военачальником на востоке Украины, обвиненным в работе на российские спецслужбы.

Несмотря на это, Кулик остается главой департамента в Генеральной прокуратуре Украины при новом президенте Владимире Зеленском.

NYT считает, что постоянное присутствие Кулика во властных залах иллюстрирует смешение политики и уголовной юстиции в Украине, когда расследование используются как оружие в политике или в бизнесе - и распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эти тактики вливаются в американскую политику.