"Фармак" отмечает интерес европейских компаний в покупке АФИ производства компании

Европейские компании заинтересованы в покупке АФИ (активных фармацевтических ингридиентов) производства крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев).

Об этом журналистам сказал операционный директор компании Павел Павлик, передают Українськi Новини.

"Мы инвестировали более 40 млн евро и построили производство в городе Шостка, мы там производим субстанции - это активные фармацевтические ингредиенты. Мы производим субстанции для производства готовой формы "Корвалол", мы производим субстанции для "Нафтизина", мы производим субстанции для "Диазолина" и это производство создано по лучшим стандартам, там инновационное оборудование. Сейчас мы имеем очень много обращений от компаний из Европы, которые хотят у нас производить продукты, субстанции и у нас есть проекты по реализации и они сейчас находятся на разных этапах отработки", - сказал он.

Павлик уточнил, что комплекс по изготовлению субстанций в городе Шостка выпускает более 30 различных субстанций.

"У компании есть ряд проектов с европейскими компаниями, есть ряд заказов и сейчас компания смотрит на инновационные субстанции для того, чтобы разработать для них эти субстанции, а потом производить для стран ЕС", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.