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28 октября 2019, понедельник, 22:58 26
Экономика 2019-10-28T22:59:28+02:00
Українські Новини
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита

Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита

Транзит, Нефтега, Газопровод, Водород, Юрий Витренко
Юрий Витренко. Фото: EADaily
Юрий Витренко. Фото: EADaily

В случае, если контракт на транзит газа не будет продлен, в украинскую газотранспортную систему могут закачать водород. Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко рассказал в интервью "24 каналу", опубликованном 28 октября.


Использование водорода, по словам Витренко, является одной из альтернатив в случае, если транзит газа не будет продолжен. 

"Есть новейшие технологии, например, водород, используемый как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая поможет сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, – или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", – сказал он.

Витренко отметил, что Украина работает над тем, чтобы стать "энергетическим мостом" между странами Евросоюза и транспортировать газ из Румынии, которая добывает его больше, чем потребляет, в Польшу, Словакию или Молдову.

"Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не является простым, но перспектива есть. С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, как получаем сейчас, когда есть транзит", – добавил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, 11 октября Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома". Напомним, Кабмин разрешил "Нефтегазу" использовать зарезервированные средства для расчетов за газ в НБУ.

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