Хотим роста экономики и восстановления дорог на Донбассе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком совместные проекты, направленные на восстановление дорог на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президент поблагодарил банк за поддержку Украины.

Глава государства отметил, что у власти большие надежды по развитию страны. Президент сказал, что новое правительство прилагает для достижения этой цели максимум усилий.

"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", - подчеркнул он.

По словам Президента, чтобы такой рост стал возможным, правительство и парламент разработали ряд законопроектов, и уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады народные депутаты приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизации государственных предприятий.

Он сказал, что разработанные правительством и принятые Верховной Радой законы помогут привлечь инвестиции в инфраструктуру.

Президент Украины подчеркнул, что один из главных приоритетов работы - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.

Зеленский отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро, и есть потенциал к его увеличению.

Как сообщали Українськi Новини, ЕИБ решил выделить 450 млн евро на реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство северного объезда Львова.

Также ЕИБ решил выделить €50 млн на ж/д и дороги в Украине, а также дал Украине в кредит €400 млн на развитие малого и среднего бизнеса.