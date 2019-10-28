В Солнечной системе нашли самую маленькую планету

Астрономы из Европейской Южной обсерватории обнаружили в Солнечной системе новую карликовую планету Гигею, передает BBC. Гигея названа в честь древнегреческой богини здоровья. Карликовое небесное тело расположено в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр планеты составляет всего около 430 км - это чуть больше, чем расстояние от Киева до Луцка. Строго говоря, первым Гигею обнаружил итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом. Поводом для официального изменения классификации послужило то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею при помощи Очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама. Чтобы считаться планетой, небесное тело должно выполнять несколько условий: 1. Вращаться по орбите вокруг Солнца; 2. Не быть при этом спутником другой планеты; 3. Иметь достаточную гравитацию, чтобы поддерживать круглую (или близкую к круглой) форму; 4. Обладать достаточной массой, чтобы расчистить свою орбиту от других, более мелких объектов. Если выполняются только первые три условия, планета считается карликовой. Как сообщали Українські Новини, астрономы нашли суперземлю в 6 световых годах от Солнца. Ранее ученым удалось открыть экзопланету невероятно больших размеров и неизвестную планету на краю Солнечной системы.