В Солнечной системе нашли самую маленькую планету

Астрономы из Европейской Южной обсерватории обнаружили в Солнечной системе новую карликовую планету Гигею, передает BBC.

Гигея названа в честь древнегреческой богини здоровья. Карликовое небесное тело расположено в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр планеты составляет всего около 430 км - это чуть больше, чем расстояние от Киева до Луцка.

Строго говоря, первым Гигею обнаружил итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом.

Поводом для официального изменения классификации послужило то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею при помощи Очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Чтобы считаться планетой, небесное тело должно выполнять несколько условий:

1. Вращаться по орбите вокруг Солнца;

2. Не быть при этом спутником другой планеты;

3. Иметь достаточную гравитацию, чтобы поддерживать круглую (или близкую к круглой) форму;

4. Обладать достаточной массой, чтобы расчистить свою орбиту от других, более мелких объектов.

Если выполняются только первые три условия, планета считается карликовой.

Как сообщали Українські Новини, астрономы нашли суперземлю в 6 световых годах от Солнца. Ранее ученым удалось открыть экзопланету невероятно больших размеров и неизвестную планету на краю Солнечной системы.