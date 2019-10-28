Электроснабжение Донбасса является вопросом реинтеграции ОРДЛО в Украину, – Чех

По мнению заместителя председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Сергея Чеха электроснабжение Донбасса является очень важным вопросом в рамках реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Украину и должен решаться на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В то же время ситуацию с электроснабжением, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях, необходимо рассматривать не с экономической и юридической точки зрения, а как форс-мажор, поэтому счета компаний необходимо срочно разблокировать.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии.

"Военное противостояние само по себе является форс-мажором. Каким образом операторы системы распределения могли собрать деньги за использование электричество на оккупированных территориях? Но и отключить их они не имели права. Если бы это случилось – Авдеевка, Марьинка и прочие города остались бы без электроэнергии, ведь до построения резервных линий они были запитаны с неподконтрольной территории", - сказал Чех.

При этом ситуацию с действиями Государственной исполнительной службы (ГИС) эксперт оценивает критически.

"В данной ситуации ГИС действует, согласно принятому порядку – описывает имущество и планирует его продать. Но дело в том, что весь этот комплекс имеет стоимость и смысл только тогда, когда он включен в производственный процесс. Иначе, его можно продать разве что дешево на металлолом. Думаю, что в данной ситуации такой шаг никак не удовлетворит интересы кредиторов. Да и кого мы в итоге накажем? Миллионы добросовестных потребителей? 1 500 бюджетных организаций и коммунальных предприятий? Теплосети, водоканалы и трамвайные депо?" - считает Чех.

В качестве решения, эксперт предлагает вынести вопрос на СНБО, и вместе с правительством принять временные компромиссные решения – до момента возврата контроля над оккупированными территориями.

"Я уверен, что между кредитором – ГП "Энергорынок", учредителем которого является Кабинет Министров, и компаниями-ОСР (Луганская энергетическая компания, ДТЭК ПЭС Энергоуголь и ДТЭК Донецкие электрические сети) должен быть достигнут компромисс, мировое соглашение, о долгосрочной реструктуризации задолженности, в которой участие должны принимать правительство, местная власть, включив этот вопрос в бюджеты всех уровней. При этом решение о таком "мировом соглашении" находится исключительно в компетенции правительства и они должны понимать важность этого вопроса в рамках реинтеграции ОРДЛО в Украину. Когда мы вернем контроль над этими территориями в ретроспективе сможем понять – кто сколько должен и решить – каким образом эти деньги возвращать. Но пока необходимо срочно решением Кабинета Министров разблокировать счета этих компаний и позволить им продолжать свою работу", - подытожил Сергей Чех.

Напомним, в Мариуполе (Донецкая область) 29 октября будет проходить инвестиционный форум RE: think, участие в котором примут Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, члены Кабинета Министров, представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и другие.