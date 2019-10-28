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  • Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже
28 октября 2019, понедельник, 18:16 642
Экономика 2019-10-28T18:30:27+02:00
Українські Новини
Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже

Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже

Приватизация, Реприватизация, Криворожсталь, Укртелеком
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Если бы приватизацию "Криворожстали" и "Укртелекома" проводили сегодня, за них заплатили бы гораздо меньше, ведь стоимость этих предприятий с годами только снижается. Поэтому реприватизация "Укртелекома" неуместна, повторить успешные продажи не удастся.

Об этом говорится в материале интернет-издание "Главком" "Приватизация: история большой коммерции".

В материале отмечается, что наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты называют продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая - 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако, специалисты уверены, что реприватизацию как таковую не стоит сегодня брать на вооружение. Этот успех повторить не удастся.

Опрошенные изданием аналитики рынка считают, что постоянные попытки Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины реприватизировать "Укртелеком", которые не прекращаются уже более 2-х лет, выглядят, мягко говоря, неуместно. Продать его второй раз успешнее, чем это было сделано 8 лет назад, точно не получится.

"Какими бы ни были успешными первичные сделки по продаже "Укртелекома" и "Криворожстали", если бы они проходили сегодня (если смоделировать ситуацию и не допустить, что предприятия до сих пор находятся в госсобственности) - стоимость этих предприятий с годами только снижается", - отмечается в материале.

По мнению политолога Константина Бондаренко, чем позже продавали бы "Укртелеком", тем дешевле он бы стоил. "Скажем, если бы "Укртелеком" приватизировали в 1997 году, за него могли бы получить гораздо больше денег, чем в 2011-м", - убежден эксперт.

Одним из факторов, негативно влияющим на цену предприятий, которые выставляют сейчас на продажу в Украине, является война. Экономист Андрей Новак считает, что продавать в наше время такие предприятия-гиганты было бы крайне опрометчиво. "Все, что приватизируется в Украине сегодня, имеет самую низкую цену, поскольку эти объекты находятся в стране, где идет война. Нельзя этого сейчас было бы делать!" - приводит слова экономиста "Главком".

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

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