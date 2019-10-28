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  • "Фармак" надеется на вынесение судом справедливого, объективного решения по спору за торговую марку "Корвалол"
28 октября 2019, понедельник, 20:00 12
Медицина 2019-10-28T20:00:02+02:00
Українські Новини
"Фармак" надеется на вынесение судом справедливого, объективного решения по спору за торговую марку "Корвалол"

"Фармак" надеется на вынесение судом справедливого, объективного решения по спору за торговую марку "Корвалол"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) надеется на вынесение судом справедливого, объективного решения по спору за торговую марку "Корвалол".

Об этом на пресс-конференции сказал директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук, передают Українськi Новини.

"Мы надеемся, что все судебные процессы, которые проходят сейчас относительно обозначения, которое, мы считаем, зарегистрировано незаконным способом, и как пример недобросовестной конкуренции "Корвалол Дарница", они будут завершены справедливо, объективно благодаря правосудному подходу к этим делам с учетом практики, которая сложилась уже как в Украине, так и в развитых европейских странах. Я имею в виду практику по защите прав интеллектуальной собственности, когда все-таки было признано, что добавление к оригинальному обозначению какого-либо другого обозначения, которое в целом не изменяет отличия данного знака, оно все-таки должно быть, по нашему мнению, в судах учтено, и соответственно приняты соответствующие правосудные решения", - сказал он.

Таранчук отметил, что "Фармак" защищает право на ТМ "Карвалол" уже 15 лет.

"Попытка "Дарницы" еще в 2009-2010 годах обжаловать ТМ "Корвалол" в связи с тем, что, по их мнению, она является общеупотребимой и не может выполнять функции отличия одного товара от другого, то такой спор был в 2010 году завершен и решение было в пользу компании "Фармак", - отметил он.

По словам Таранчука, "Фармак" продолжает защиту данного обозначения и рассчитывает на объективное и полноценное судебное рассмотрение и на вынесение справедливого, правосудного решения по данному спору.

Как сообщали Українськi Новини, Большая палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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