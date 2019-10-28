"Фармак" отрицает возможность монополии на "Корвалол"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отрицает возможность монополии на лекарство "Корвалол".

Об этом на пресс-конференции сказал директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук, передают Українськi Новини.

"Мы также подчеркиваем, чтобы развеять информацию относительно возможной монополии, монополия на лекарство "Корвалол" не может существовать. Так как нужно разделять сам продукт - лекарственное средство "Корвалол" и его бренд. Сам продукт - лекарственное средство "Корвалол" абсолютно не защищено какими-то правами интеллектуальной собственности. То есть какой-либо производитель, который разработал этот препарат, разработал досье, зарегистрировал, прошел все разрешительные процедуры - он имеет право производить", - сказал он.

При этом Таранчук подчеркнул, что данный производитель должен создать свой собственный бренд, создать собственную торговую марку, которой называть этот продукт.

"Поэтому, безусловно, монополия не может существовать на данное лекарство, мы на примере того же "Валокардина" видим, что альтернатива всегда есть и альтернатива в виде добросовестной конкуренции, когда на рынке может быть товар, который отличается от обозначения "Корвалол", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.