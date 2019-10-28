подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 16:56 11
Транспорт 2019-10-28T16:57:52+02:00
Українські Новини
Wizz Air запустила рейс "Львов - Ларнака"

Wizz Air запустила рейс "Львов - Ларнака"

Wizz Air, Львов-Ларнака

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) запустила в понедельник, 28 октября, рейс "Львов – Ларнака (Кипр)". Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Львов".

По его данным, рейс W6 6714 из Львова в Ларнаку вылетел в 9:45.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что самолет вылетает из Львова в 9:35 и прибывает в Ларнаку в 12:35.

Самолет вылетает из Ларнаки в 13:15 и прибывает во Львов в 16:15.

Стоимость билетов стартует от 709 гривен.

На первый рейс было продано 228 билетов.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) заявляла о намерении начать выполнение рейсов из Одессы и запустить рейс "Львов - Ларнака (Кипр)".

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе.

Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.

Больше новостей о: Wizz Air Львов-Ларнака

Архив
Новости
"Фармак" инвестировал $250 млн в развитие производства с 1995 года 17:20
Дмитрий Разумков вакцинируется. Фото: Фейсбук/Михаил Радуцкий
Разумков публично вакцинировался от дифтерии 17:15
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже для России 17:00
Wizz Air запустила рейс "Львов - Ларнака" 16:56
Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове 16:46
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok