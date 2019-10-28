Wizz Air запустила рейс "Львов - Ларнака"

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) запустила в понедельник, 28 октября, рейс "Львов – Ларнака (Кипр)". Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Львов".

По его данным, рейс W6 6714 из Львова в Ларнаку вылетел в 9:45.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что самолет вылетает из Львова в 9:35 и прибывает в Ларнаку в 12:35.

Самолет вылетает из Ларнаки в 13:15 и прибывает во Львов в 16:15.

Стоимость билетов стартует от 709 гривен.

На первый рейс было продано 228 билетов.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) заявляла о намерении начать выполнение рейсов из Одессы и запустить рейс "Львов - Ларнака (Кипр)".

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе.

Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.