"Фармак" инвестировал $250 млн в развитие производства с 1995 года

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) инвестировала более 250 млн долларов в развитие производства с 1995 года.

Об этом журналистам сказал операционный директор компании Павел Павлик.

"Мы вложили инвестиций в инновации компании, в действующее производство, в создание новых линий более 250 млн. Это позволяет нашей компании быть лидером фармацевтического рынка Украины. На сегодняшний день все наши производства отвечают стандартам GMP. Мы прошли как национальную регуляторную инспекцию, так и зарубежные. Мы вложили много средств в развитие наших лабораторий - это позволяет нам ежегодно разрабатывать и внедрять в производство до 20 новых препаратов", - сказал он.

По словам Павлика, на сегодняшний день портфель компании составляет более 250 препаратов, продукция компании поставляется более чем до 20 стран мира.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.