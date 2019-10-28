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28 октября 2019, понедельник, 16:28 8
Медицина 2019-10-28T16:28:30+02:00
Українські Новини
Ежегодно "Фармак" выпускает более 30 млн флаконов "Корвалола"

Ежегодно "Фармак" выпускает более 30 млн флаконов "Корвалола"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) выпускает более 30 млн флаконов "Корвалола" ежегодно.

Об этом журналистам сказал операционный директор компании Павел Павлик.

"Мы ежегодно выпускаем более 30 млн флаконов "Корвалола". В таблетках более 150 млн и более 2 млн желатиновых капсул... Мы создали производство субстанций, мы единственный производитель "Корвалола" в мире, который для себя производит субстанции,  также мы их производим для "Нафтизина" и "Валидола", - сказал он.

По словам Павлика, это позволяет компании обеспечить наивысшие стандарты качества, так как она контролирует всю цепочку, от производства субстанции до выпуска готовой формы.

При этом "Фармак" является единственным производителем "Корвалола" на пост советском пространстве и ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии.

Директор по маркетингу и продажам "Фармака" Сусана Халилова уточнила, что основная доля продаж "Корвалола" компании осуществляется на внутреннем рынке, при этом 90% продаж - это капли "Корвалола".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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