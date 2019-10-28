"Институт транспорта нефти" захватили рейдеры, Зеленского просят о помощи

Коллектив Публичного акционерного общества (ПАО) "Институт транспорта нефти" направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру страны Алексею Гончаруку обращение с призывом спасти предприятие, подвергшееся рейдерскому захвату.

Об этом сообщило интернет-издание times.com.ua, ссылаясь на адвокатское объединение Aver Lex.

"Сотрудники просят воспрепятствовать потенциальной утечке важнейших для Украины разработок и чертежей, продаже производственных помещений, массовым увольнениям и в итоге развалу предприятия", - сказал академик, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы Михаил Чепердак.

По его словам, более 3 лет институт атакует группа лиц во главе с крымским предпринимателем Сергеем Вандером, в которую также входят бизнесмены Александр Рыбалкин и Сергей Василишин.

"Организованное 21 октября 2019 года общее собрание акционеров было финальной стадией рейдерского захвата предприятия, вытеснения акционеров. Прямо во время собрания с этой целью с помощью специально нанятых титушек было организовано избиение акционеров предприятия, их представителей — адвокатов, основателей, инженеров и других работников института", — уточнил ученый.

По его словам, уголовное производство по факту завладения мошенническим путем Вандером и Василишиным контрольным пакетом акций ПАО "Институт транспорта нефти", расследуемое прокуратурой города Киева, данными лицами всячески блокируется.

Справка

ПАО "Институт транспорта нефти" — это стратегически важное для энергобезопасности и энергонезависимости Украины предприятие. Институт проектировал объекты нефтяной отрасли, в том числе нефтепровод "Одесса - Броды", магистральный нефтепродуктопровод "Мозырь - Бернады - Прилуки", нефтеперекачивающая станция (НПС) "Лисичанск", НПС "Кременчуг", линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) "Мозырь" и еще десятки им подобных на территории Украины, стран Содружество Независимых Государств (СНГ) и ближнего зарубежья.