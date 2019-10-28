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28 октября 2019, понедельник, 14:31 65
Верховная Рада и партии 2019-10-28T14:35:33+02:00
Українські Новини
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов

Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов

Вечный огонь, Освобождение Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Фашистские захватчики
Юрий Бойко у Вечного огня в Киеве. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко у Вечного огня в Киеве. Фото: zagittya.com.ua

Возлагая цветы к Вечному огню у Мемориала Вечной Славы в Киеве сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что украинцы "должны чтить ветеранов, помнить их великий подвиг и сделать все для того, чтобы остановить сегодняшнюю войну".

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

28 октября, в день 75-ой годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших пришли ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Для нас это святой праздник. Вы видите, сколько людей сегодня пришли почтить эту дату, сколько ветеранов. Они, как никто, понимают, какая это была огромная трагедия, и какой величайший подвиг был совершен. Невзирая на преклонный возраст и слабое здоровье, ветераны каждый год приходят сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, освобождая нашу Украину. Мы должны всегда это помнить и чтить ветеранов, поддерживать их. Все отмененные льготы и социальные гарантии должны быть восстановлены, в бюджете должно быть предусмотрено необходимое финансирование, которое обеспечит ветеранам высокий уровень социальной защиты и достойную жизнь. Мы никому и никогда не позволим переписать историю – мы всегда будем с ветеранами и с нашим народом. И сделаем все для того, чтобы сегодняшнюю войну закончить как можно быстрее", – подчеркнул Бойко.

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