Одесская строительная компания заявляет об угрозе международному инвестиционному проекту, в который привлечено $75 млн. инвестиций из Израиля

В Одессе из-за действий провокаторов оказался под угрозой срыва украино-израильский инвестиционный проект UNITY TOWERS.

Как рассказали в ходе пресс-конференции в понедельник, 28 октября, представители ООО "Камертон", которое является непосредственным исполнителем проекта, провокаторы были наняты другой строительной компанией, чтобы возвести жилой комплекс международного уровня.

"Нам препятствует небольшая группа людей в количестве от 10 до 20 человек, которые борются, якобы, за детский садик. Хотя он и так уже предусмотрен проектом. А без камер прямо говорят, что их цель – не дать нам построить наш объект. При этом мы установили, что эти люди, часть из которых даже не является жителями микрорайона, связаны с другой строительной компанией", - заявил представитель ООО "Камертон" Максим Синица.

Свои действия активисты маскируют под общественный протест. Однако на самом деле они не представляют интересы жителей. В микрорайоне проживает около 5000 человек, а на протесты выходит 10-12.

"В 2018 году мы начали реализацию нашего проекта и столкнулись с протестами жителей. Выяснилось, что другие застройщики, продавая квартиры, обещали, что на нашей территории будет школа или детский сад, или стадион. Мы провели коммуникации с людьми и достигли компромисса, что в рамках реализации нашего проекта будет создан садик на 200 мест, который будет передан в коммунальную собственность Одессы. Т.о. абсолютное большинство жильцов согласились с тем, что наша компания будет возводить ЖК, и взамен жители получат детский сад", - добавил М. Синица.

Юрист ООО "Камертон" Максим Игнатенко добавил, что проект UNITY TOWERS полностью отвечает требованиям существующей градостроительной документации, Генеральному плану, Плану зонирования территорий и т.д.

"По Генплану данная территория отведена под жилую застройку. По зонингу этот участок имеет целевое назначение "жилищное строительство". У нас есть договор аренды земли между ООО "Камертон" и Одесским горсоветом, есть Градостроительные условия и ограничения, экспертиза проекта, разрешение на проведение строительных работ и т.д. Наши оппоненты знают, что мы имеем все необходимые документы, которые были получены в соответствии с действующим законодательством и предусмотренной процедурой", - сказал М. Игнатенко.

А вот действиям активистов, считают адвокаты ООО "Камертон", могут быть оценены как уголовные преступления.

Речь, в частности, идет о препятствование законной коммерческой деятельности (ч.2 ст. 206 УК Украины), порче имущества компании (ч.1 ст. 194 УК), публичном надругательстве над государственными символами (ч.1 ст. 338 УК), перекрытие транспортных коммуникаций (ч.1 ст. 279) и т.д.

"Мы призываем прекратить бессмысленные акции, с помощью которых небольшая группа в 10-15 человек пытается представить свои интересы, как интересы 5 тысяч жителей микрорайона. Мы предлагаем диалог, который позволит решить сложившуюся ситуацию и предметно обсуждать вопрос создания детского сада или школы в интересах всей громады.

Также мы не просим кого-либо предпринять какие-либо специальные меры к этим людям. Но мы надеемся, что в перспективе решения будут приниматься на основе реальной картины, а не манипуляций, к которым прибегают наши оппоненты. И это снимет все риски для иностранного инвестора, который сегодня крайне возмущен этой ситуацией. В частности, возмущен, игнорированием проблемы провокаторов, которые ставят под угрозу реализацию крупного международного инвестиционного проекта", - резюмировал М. Синица.