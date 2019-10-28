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28 октября 2019, понедельник, 12:45 604
Налоги 2019-10-28T12:45:02+02:00
Українські Новини
Новая Налоговая объявила масштабный конкурс в Офис крупных налогоплательщиков ГНС, - Верланов

Новая Налоговая объявила масштабный конкурс в Офис крупных налогоплательщиков ГНС, - Верланов

Налоги, Конкурс, Государственная налоговая служба Украины, Сергей Верланов, ГНС Украины, Офис крупных налогоплательщиков ГНС

Офис крупных налогоплательщиков ГНС объявил конкурс на замещение 82 должностей. Из них на категорию "Б" - 15 должностей, на категорию "В" - 67 должностей. Об этом сообщил Сергей Верланов, передает пресс-служба ГНС.

Специалистов будут отбирать для всех структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, в том числе и структурных подразделений Днепропетровского, Запорожского, Львовского и Харьковского управлений.

Сообщается, что отбор на замещение должностей будет проходить по следующим направлениям:

администрирования налогов - 34,

аудит и трансфертное ценообразование - 20,

кадровое, бухгалтерское обеспечение и информационные технологии - 7,

коммуникации и обеспечение работы - 7,

мониторинг доходов и обслуживание плательщиков - 4,

правовое обеспечение и предотвращения коррупции - 7,

погашение налогового долга - 3.

"ГНС начала реформирование. Мы переориентируемся на аналитическую работу и определение рисковых операций, развиваем налоговые сервисы. Поэтому нам нужны новые кадры, способные воплощать в жизнь новую философию работы ГНС. Нам нужны настоящие специалисты с безупречной репутацией. Конкурсы помогут нам найти таких людей. Приглашаем профессионалов принять участие в конкурсе и присоединиться к команде Новой Налоговой. Чтобы вместе создать честную и профессиональную службу с человеческим лицом, с новыми сервисами и этикой", - отметил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Принятие и рассмотрение информации от лиц, желающих принять участие в конкурсе, продлится до 8 ноября 2019. Далее будет проведено тестирование.

Как говорится в сообщении ГНС, кандидаты на должности категории "Б" также должны будут пройти решения ситуационных задач. После этого все кандидаты должны пройти собеседование. По результатам каждого этапа будет составлен общий рейтинг кандидатов, на основании которого начальник Офиса крупных налогоплательщиков определит победителей конкурса. Результаты конкурса будут обнародованы согласно действующему законодательству.

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