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28 октября 2019, понедельник, 11:11 1102
Экономика 2019-10-28T11:25:21+02:00
Українські Новини
Экспертиза НАБУ/САП по "Роттердам+" - это макулатура, - экс-председатель НКРЕКУ

Экспертиза НАБУ/САП по "Роттердам+" - это макулатура, - экс-председатель НКРЕКУ

СБУ, НАБУ, Дмитрий Вовк, САП, Роттердам+, Игорь Коломойский

Экспертиза по "Роттердам+", которую сфальсифицировали НАБУ и САП и подписало СБУ, не соответствует принципам законности и объективности судебной экспертизы. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

По его мнению, экспертиза, "нарисованная" НАБУ и САП за два года расследования, не более чем макулатура.

"Фрагмент "экспертизы", которую рисовали НАБУ/САП 2 года и заставили подмахнуть СБУ - о несоответствии их документа принципам законности и объективности судебной экспертизы. На 3 год это яркий пример "расследований" НАБУ/САП - сбор и PR макулатуры!", - написал Волк.

В фрагменте документа, который обнародовал Волк, говорится: "Предоставление условно-вероятных выводов относительно экономических последствий (утраченные активы и/или недополученные доходы, обстоятельств (нарушений), не состоялись и имеют форму предположений не соответствующих принципам законности и объективности судебной экспертизы".

Напомним, ранее екс-председатель НКРЕКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Адвокат Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

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