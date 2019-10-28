Гончарук обвинил черновицкую таможню в "показухе" и его это не впечатлило

Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области. Об этом он сказал по итогам своей поездки в Черновцы в собственном видеоблоге в Facebook в ночь на понедельник, 28 октября.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что помещение ГТС в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой, в связи с чем поручил найти новое здание.

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