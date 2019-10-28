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28 октября 2019, понедельник, 09:01 787
Экономика 2019-10-28T09:01:01+02:00
Українські Новини
"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям

"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям

Дмитрий Шимкив, Глеб Загорий, Фармацевтика, Darnitsa Group, Фармацевтическая компания

Фармацевтическая компания "Дарница" начала проводить регулярные бесплатные экскурсии по предприятию для всех желающих.

Как сообщает пресс-служба компании, в экскурсионную программу войдет посещение инфузионного и ампульного цехов, а также визит на полностью роботизированный логистический комплекс, где готовая продукция распределяется без участия человека.

"Дарница" сочетает в себе достижения нескольких поколений фармацевтов и инновационные технологии производства лекарственных средств. Открытость - часть новой стратегии компании. Мы хотим рассказать всем о преимуществах украинской фармы, которая идет в ногу с мировыми трендами. "Дарница" является одной из причин гордиться Украиной, и теперь каждый желающий сможет в этом убедиться", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, главы совета директоров Darnitsa Group.

Экскурсии будут бесплатными для посетителей. На предприятие допускаются гости старше 12 лет. Групповую заявку можно подать на сайте "Дарницы".

"Дарница" начала работу в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании - кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Конечный бенефициар "Дарницы" - доктор фармацевтических наук Глеб Загорий.

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