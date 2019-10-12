Ученые обнаружили древние фермы майя при помощи лазерного сканирования

Ученые обнаружили в тропических лесах Белиза доказательства существования обширной сети древних фермерских угодий майя, которые насчитывают тысячи лет. Для исследований использовали лазерное сканирование с борта самолета, чтобы заглянуть под густую листву, пишет "TheБабель" со ссылкой на NBC News.

Исследования проводились более 20 раз в этой части Центральной Америки. Результаты показывают, как древняя цивилизация майя, достигшая своего пика развития около 250—900 гг. н. э., адаптировала методы ведения сельского хозяйства во время экологических проблем.

Земли использовали для выращивания кукурузы, тыквы, бобов и авокадо, скорее всего, после засухи, которая началасья 1800 лет назад, что заставило фермеров майя расширять сельское хозяйство и уйти с сухих склонов региона на низменные водно-болотные угодья.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что поля водно-болотных угодий организовывали еще 2000 лет назад. Если нагорье было сухое, мы предположили, что это будет естественное место для развития устойчивой культуры", — рассказал ведущий автор статьи о находке Тим Бич.

Для нового исследования ученые использовали технологию дистанционного зондирования, которая включает в себя отражение лазерных импульсов от поверхностей для измерения их контуров. В течение двух дней в начале июля 2016 года самолет, пролетавший на высоте менее 650 м над землей, сканировал участок тропического леса площадью 260 кв. км с помощью более 6,5 млрд лазерных импульсов.



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