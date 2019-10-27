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27 октября 2019, воскресенье, 20:45 707
Европа 2019-10-27T20:54:51+02:00
Українські Новини
Правительство Бельгии впервые возглавит женщина

Правительство Бельгии впервые возглавит женщина

Бельгия, Женщина, Правительство, Премьер-министр, Софи Уилмс, Шарль Мишель
Софи Уилмс. Фото: Twitter/Sophie Wilmès
Софи Уилмс. Фото: Twitter/Sophie Wilmès

Премьер-министром Бельгии впервые станет женщина. Софи Уилмс заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сообщается, что в пятницу Мишель объявил, что хочет закончить свою работу на посту премьер-министра не позднее начала ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности, которая начинается 1 декабря.

Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять Уилмс. Она будет первой женщиной, которая займет этот пост.

Уилмс — министр бюджета во временном правительстве Мишеля. Кроме того, она будет возглавлять временное правительство, пока парламент Бельгии не образует постоянный Кабинет министров, о котором он не может договориться еще с мая, когда прошли выборы.

В Бельгии также должны определиться с министром иностранных дел и обороны вместо Дидье Рейндерса, который станет еврокомиссаром в следующей Европейской комиссии.

Как сообщали Українські Новини, женщина впервые в истории стала президентом Эфиопии


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Больше новостей о: Бельгия Женщина Правительство Премьер-министр Софи Уилмс Шарль Мишель

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