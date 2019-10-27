Правительство Бельгии впервые возглавит женщина

Премьер-министром Бельгии впервые станет женщина. Софи Уилмс заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сообщается, что в пятницу Мишель объявил, что хочет закончить свою работу на посту премьер-министра не позднее начала ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности, которая начинается 1 декабря.

Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять Уилмс. Она будет первой женщиной, которая займет этот пост.

Уилмс — министр бюджета во временном правительстве Мишеля. Кроме того, она будет возглавлять временное правительство, пока парламент Бельгии не образует постоянный Кабинет министров, о котором он не может договориться еще с мая, когда прошли выборы.

В Бельгии также должны определиться с министром иностранных дел и обороны вместо Дидье Рейндерса, который станет еврокомиссаром в следующей Европейской комиссии.

Как сообщали Українські Новини, женщина впервые в истории стала президентом Эфиопии.



Также впервые в истории женщина стала мэром Амстердама.