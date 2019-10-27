28.10.19 13:00  Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

В понедельник, 28 октября 2019 года, в 13:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн.". Участники мероприятия: Максим Синица, представитель ООО "Камертон"; Максим Игнатенко, юрист ООО "Камертон"; Юрий Жовтан, адвокат; Денис Пономаренко, адвокат. Дополнительная информация по телефону: +380 (95) 697 81 12 +380 (67) 293 77 73 Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal