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  • 28.10.19 13:00  Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."
27 октября 2019, воскресенье, 19:07 15
Пресс-центр 2019-10-27T19:14:31+02:00
Українські Новини
28.10.19 13:00  Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

28.10.19 13:00  Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

В понедельник, 28 октября 2019 года, в 13:00 в пресс-центре "Украинские Новости"  состоится пресс-конференция на тему: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн.".

Участники мероприятия:

  • Максим Синица, представитель ООО "Камертон";
  • Максим Игнатенко, юрист ООО "Камертон";
  • Юрий Жовтан, адвокат;
  • Денис Пономаренко, адвокат.

Дополнительная информация по телефону: +380 (95) 697 81 12 +380 (67) 293 77 73

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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