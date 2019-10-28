Отношение к развитию детского футбола в Украине по "остаточному принципу" - в далеком прошлом, - Костюченко

Проведение такого детского турнира, как I открытый чемпионат академии Украинской ассоциации футбола, еще раз подчеркивает факт фундаментального подхода руководства УАФ к подготовке юных игроков. Об этом во время проведения очередного тура детского первенства журналистам заявил первый вице-президент Национальной футбольной ассоциации Вадим Костюченко.

"Развитие детско-юношеского футбола в Украине является одним из приоритетов в деятельности команды руководителей УАФ. Считать, что футбол – малобюджетный вид спорт: мол, брось мальчишкам мяч на пустыре, поставь пару кирпичей вместо ворот, а сама игра покажет, кто из подростков станет хорошим игроков, это, мягко говоря, ошибочное мнение. И относится к подготовке будущего украинского футбола по "остаточному принципу" категорически нельзя", - заявил Костюченко.

Говоря о стартовом открытом чемпионате детской академии Украинской ассоциации футбола спортивный функционер отметил, что по ходу этого турнира было принято решение увеличить для игроков размері футбольной площадки от параметров обыкновенной мини-футбольной. Теперь матчи туров проходят при участии команд из 7 полевых игроков и вратаря. А всего I открытый Чемпионат детской академии УАФ собрал 10 команд столицы. В нем принимают участие молодые игроки 2010 года.

"Следя за играми этих ребячьих коллективов могу сказать, что от матча к матчу виден прогресс в их командных действиях. А значит приносит реальные плоды теоретическая работа тренеров. Однако, на данном этапе мы продолжаем исповедовать своеобразный олимпийский принцип: победы здесь являются далеко не приоритетной задачей. Главное, чтобы мальчишки почувствовали себя единым коллективом и полюбили футбол", - резюмировал Вадим Костюченко.

В минувшие выходные состоялись три матча 5-го тура детского первенства. Так, ФК "Говерла" минимально уступила ФК "Фаворит" — 0:1. Больше голов зрители увидели в противостоянии СК КНУТД и команды академии "Бенфика" — 0:4. Ну а хозяева площадки – ребята из футбольной академии УАФ забили 3 безответных мяча игрокам ДЮФК "Ника" — 3:0.

В нынешнем году команды проведут еще ряд туров. А завершится I открытый детский чемпионат академии УАФ 30 мая будущего года. Традиционным место игр являются искусственные поля Учебно-тренировочного комплекса Украинской ассоциации футбола имени Виктора Банникова.