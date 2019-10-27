СМИ сообщили о роли Ильи Павлюка в смене губернатора Киевской области

Причиной отставки действующего главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна, помимо публичных конфликтов с народными депутатами от "Слуги народа", стал конфликт партии власти с группой кураторов области Ильей Павлюком и Виктором Тимошенко, которых сми обвиняют в причастности в контрабанде

Об этом пишет издание Главком.

"Павлюк неожиданно всплыл при новой власти, которой он быстро доказал свою полезность. Бизнесмен также пытался наладить бизнес-отношения с Россией. В этом году Кремль резко сократил квоты на поставку нефтепродуктов в Украину, и Павлюк активно проводил встречи в Москве, чтобы эти квоты, которые распределяются по решениям российского правительства, "оседлать", - отмечает издание.

Собеседники издания во фракции рассказывают, что через подконтрольных Павлюку людей в "Слуге", он выбил в проекте госбюджета на следующий год норму о повышении ставки акциза на сигареты в 2,5 раза.

"Это уже вызвало панику в транснациональных табачных компаний, которые работают в Украине. Некоторые из них, которые являются в числе крупнейших налогоплательщиков, даже пригрозили уйти с рынка. В чем же заинтересованность Павлюка. Источники в "Слуге народа" объясняют: если ставки будут подняты так радикально и стоимость пачки сигарет достигнет ста гривен, это сделает контрабандные поставки суперпривлекательными и это усилит поток нелегального табака из России и Беларуси, на чем соответственно очень неплохо заработают таможенники и контрабандисты", - отмечает Главком.

По данным журналистов, компаньоном Павлюка называют Виктора Тимошенко - еще одного "короля таможни". Тимошенко родом из села Кодаки Васильковского района и имеет серьезные связи в столичном регионе. Журналист Юрий Бутусов отмечает, что Павлюк с Тимошенко являются кураторами Киевского региона в центральном штабе партии нового президента, а их группа конкурирует за влияние в партии власти по кадровым расстановкам на государственные должности. Как и многие бизнесмены, Тимошенко был плотно завязан в политические схемы.

"Тимошенко же пытается из последних сил оставить Бно-Айрияна в должности, заверив президента не подписывать заявление об отставке. Но если Гарант в ситуации с екссекретарем СНБО Данилюком четко дал понять, что не допустит шантажа заявлениями, почему в этом случае он должен дать заднюю? Тем более что губернатор, так жаловался на маленькую зарплату госслужащего, обставил себя удобными людьми и прекратил реагировать на сигналы из Офиса президента", - отмечает журналист Евгений Плинский.