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27 октября 2019, воскресенье, 10:56 51
Силовые структуры 2019-10-27T11:04:53+02:00
Українські Новини
За неделю в зоне ООС восстановили 11 домов и очистили 55 га от взрывчатки

За неделю в зоне ООС восстановили 11 домов и очистили 55 га от взрывчатки

Взрывчатка, пиротехники, война на Донбассе, ООС

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обезвредили 716 взрывоопасных предметов в районе проведения операции Объединенных сил 21-26 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в течении недели пиротехники обследовали 55 га территории.

Кроме того, продолжаются аварийно-восстановительные работы в жилых домах в Марьинке, Красногоровке, Гранитном, Бердянском и Чермалике.

В этих населенных пунктах за прошедшую неделю было восстановлено 11 домов.

Всего с начала проведения ООС было восстановлено 537 жилых домов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб спасатель.

В апреле также пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погиб и 2 ранены в ходе разминирования насосной станции в Донецкой области. После чего прокуратура области начала расследовать подрыв группы пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при разминировании насосной станции в Донецкой области как теракт.

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