Как перевести часы на зимнее время вручную: инструкция

Сегодня ночью в 4:00 украинцы официально перешли на зимнее время. Стрелки часов на всех устройствах были переведены на час назад. Однако не все гаджеты обладают данной функцией, что волнует их пользователей. Українські Новини расскажут, какими способами возможно перевести время самостоятельно в случае отсутствия встроенной функции на смартфоне.

От того, будут ли переведены стрелки часов на вашем смартфоне, зависит прежде всего от модели и операционной системы вашего гаджета.

Одной из самых многоиспользуемых операционных систем является Android. В нем существует две проблемы со временем: это его непредсказуемая синхронизация и необходимость в актуализации данных о часовых поясах даже в самой свежей версии ОС.

Для того, чтобы перевести вручную время на Android, необходимо выключить синхронизацию времени с мобильной сетью. При этом установку часового пояса рекомендуется оставить в автоматическом режиме, а отключать её стоит, только если есть гарантия, что устройство будет работать в стационарном режиме.

Далее, рекомендуется установить приложение ClockSync, которое поможет синхронизировать время, после чего смартфон обновится и пройдет перезагрузку с точным часовым поясом.

Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS никогда не сталкивались с проблемой перехода на летнее и зимнее время, и делают это автоматически. Однако, инструкция по переводу времени никогда не будет лишней к ознакомлению.

В настройках даты и времени на устройстве iOS можно задать автоматическую корректировку при смене часового пояса и переходе на зимнее время.

В операционных системах нового поколения (начиная с iOS 7 и выше) благодаря приятному и удобному дизайну гораздо легче понять, как настроить время (видео):

Что касаемо стационарных ноутбуков, такие устройства на любой операционной системе осуществляют перевод часов автоматически.

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