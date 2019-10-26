подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
26 октября 2019, суббота, 15:32 10
Общество 2019-10-26T15:34:21+03:00
Українські Новини
Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа

Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа

Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, а президентом организации избран бизнесмен Виталий Хомутынник. Об этом сообщает sport.ua.

Президент харьковского гольф-клуба "Superior Golf Club" Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко". В правление также вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Никонов.

Позже на своей странице в Facebook Хомутынник поблагодарил за доверие и рассказал о планах на новой должности.  

"Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше людей стали играть в эту замечательную игру, а наши гольфисты были достойно представленны как на международных соревнованиях, так и на Олимпийских играх. Для многих людей в мире гольф это не только вид спорта, но и часть жизни, хочу чтобы этот вид спорта обрёл популярность и в нашей стране", - написал он.

Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.

Больше новостей о: Андрей Шевченко

Архив
Новости
Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа 15:32
Зеленский приехал на Донбасс, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох" 15:06
Премьеру Израиля на время визита Украина сняла самый дорогой номер в самом дорогом отеле 14:42 Документ
В Днепропетровской области из цистерны вытек азот 14:14
Последние теплые деньки: завтра в Украине местами потеплеет до +21, но туман не отступит 13:55
больше новостей
Гривна резко обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника 05:55
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита: симптомы, мифы и как не заболеть 00:17
Как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях 08:02
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы 21:20
Счастье. Фото: Сергей Сивохо/Facebook
В Счастье откроют дополнительный пункт перехода, - Сивохо 21:50
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
Депутаты Европарламента выступили за независимость украинской судебной системы 15:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok