Андрей Шевченко вошел в Президиум федерации гольфа

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, а президентом организации избран бизнесмен Виталий Хомутынник. Об этом сообщает sport.ua.

Президент харьковского гольф-клуба "Superior Golf Club" Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко". В правление также вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Никонов.

Позже на своей странице в Facebook Хомутынник поблагодарил за доверие и рассказал о планах на новой должности.

"Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше людей стали играть в эту замечательную игру, а наши гольфисты были достойно представленны как на международных соревнованиях, так и на Олимпийских играх. Для многих людей в мире гольф это не только вид спорта, но и часть жизни, хочу чтобы этот вид спорта обрёл популярность и в нашей стране", - написал он.

Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.